Jubel in Bröndby: Salzburg fixiert den Champions-League-Hattrick

Reifeprüfung

Der Jubel über die bestandene Reifeprüfung war natürlich riesengroß. Mit einer Startelf mit dem Durchschnittsalter von nur 22 Jahren gewann Salzburg auch das achte Pflichtspiel in dieser Saison – das mit Abstand wichtigste bislang. Die jungen Bullen haben jetzt Lust auf mehr. So wie Sesko. Der 18-jährige Slowene spielte in der vergangenen Saison noch in der zweiten österreichischen Liga, erzielte dort für Liefering 21 Treffer. Jetzt darf er in der Champions League auf Torjagd gehen.