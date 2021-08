Auslosung der Champions League: Der Eintopf wurde noch exklusiver

In Istanbul beginnt am Donnerstag um 18 Uhr mit der Auslosung der acht Vierergruppen die Champions-League-Saison so richtig, im St. Petersburg endet sie am 28. Mai mit dem Finale.

Bei der Topfeinteilung hatte die UEFA zwei Leitlinien: In Topf 1 müssen die beiden Titelverteidiger (Chelsea und Europa-League-Sieger Villarreal) sowie die Meister der sechs Top-Ligen zu finden sein. Danach wird streng nach dem Klubkoeffizienten der abgelaufenen Saison gereiht. Deswegen findet sich Real als spanischer Vizemeister trotz der zweitbesten Punktewertung nur in Topf 2.

Mehrere Hammergruppen?

In der Gruppenphase sind keine Duelle von Mannschaften einer Liga möglich. Da Milan beim Comeback in der Eliteliga aus Topf 4 gezogen wird, könnte es auch eine Hammergruppe à la Manchester City, Real Madrid, RB Leipzig und den Mailändern geben.

Salzburg würde in Topf 3 landen – eine mögliche Konstellation mit Titelverteidiger Chelsea, Barcelona, Österreichs Serienmeister und aus Topf 4 Wolfsburg unterstreicht, dass die Dichte der Großklubs in den vergangenen Saisonen (auch durch die UEFA-Reformen) noch einmal zugenommen hat.

Gespielt wird in den Gruppen ab dem 14. September.