"Heißer Tanz" in Bröndby: Salzburg kämpft um die Champions League

Mit möglichen Gegnern will man sich jedoch erst nach getaner Arbeit beschäftigen. Auch der dänische Meister hat einen Stürmer in Topform in seinen Reihen. Mikael Uhre hat schon im Hinspiel getroffen, zuletzt in der Liga beim 2:2 gegen Odense sogar zweimal. In Salzburg hat Trainer Niels Frederiksen nach positiven Corona-Tests auf sechs Spieler verzichten müssen. Noch ist nicht ganz klar, wie viele davon er diesmal wieder einsetzen darf und kann.