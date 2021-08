Nicht auf die leichte Schulter nehmen: Rapid und LASK auf Reisen

Gleich drei Play-off-Rückspiele werden morgen zwischen 18.30 und 23 Uhr über Österreichs Europacup-Herbst entscheiden. Sturm will in Graz die Rückkehr in die Gruppenphase der Europa League fixieren. Morgen ab 21 Uhr wird gegen Sloweniens Meister Mura ein 3:1-Vorsprung verteidigt.

Der LASK und Rapid begeben sich heute auf ihre Reisen. Nicht mit dabei in Schottland ist Lukas Grgic. Der Motor im Linzer Mittelfeld, der Holland verdrängt hat, ist an der Schulter verletzt. Beim 1:1 im Hinspiel gegen St. Johnstone ist es passiert.