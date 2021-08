Trotz starker Akademie: Wie St. Pölten Top-Talente entgangen sind

Er hört auf den Namen Din Barlov, der Stürmer hat es in der noch jungen Saison der 2. Liga in fünf Runden immerhin auf vier Einsätze gebracht. Der Rest der starken Zehn kickt wo anders. Emilian Metu, der es vorige Saison als Kooperationsspieler zwischen Akademie und SKN auf ein Bundesliga-Debüt gebracht hat, wurde gar von den Bayern geködert, wo er in der zweiten Mannschaft spielt. Torhüter Kilian Scharner, der Neffe von Ex-Teamspieler Paul, wechselte zu Stuttgart. Stürmer Jakob Knollmüller entschied sich für Hoffenheim. Doch die St. Pöltner Talente wurden nicht nur von namhaften Klubs aus dem Ausland angelockt.

Christoph Zotter nahm ein Angebot von Sturm Graz an. Die restlichen fünf spielen nun für Liga-Konkurrenten des SKN. Philipp Eichberger wurde vom SV Horn engagiert und Jan Kirchmayer spielt bei Rapid II. Ein ganzes Trio sicherte sich der LASK: Dominik Weixelbraun, Jordan Philipsky und Sebastian Schwarz wurden vom FC Juniors OÖ mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet und sollen via Kooperationsklub an die Bundesliga herangeführt werden. Der 17-jährige Weixelbraun überzeugte unter anderem mit zwei schönen Toren.