„Fettnäpfchen“: St. Pölten riskiert Gerichtsverfahren gegen Riegler

Sein bereits 15. Jahr verbringt Christoph Riegler in St. Pölten. Nach dem Abstieg wollte der Tormann den SKN verlassen, kam in der Bundesliga aber nicht unter. In der Zwischenzeit kamen mit Kasten und Stolz zwei neue Goalies, der 29-Jährige ist nur noch als Tribünensitzer eingeplant.

Was dann mit dem langjährigen Kapitän passierte, der zu den wenigen Integrationsfiguren in St. Pölten zählt, empört die Spielergewerkschaft VdF. „Rieglers Vertrag läuft bis Sommer 2022 und ist auch für die 2. Liga gültig. Aber der SKN überweist ihm nur einen Teil des Gehalts“, sagt VdF-Boss Gernot Zirngast.