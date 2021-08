Die Arbeitslosen von Steinbrunn: Über den neuen Ruf des FC AMS

Der Abwehr-Routinier soll einmal bei Rapid den Nachwuchs trainieren, bekam aber keinen Profi-Vertrag mehr angeboten. Der 34-Jährige trainierte mit Überzeugung unter Ibertsberger und Co. Nur so war es möglich, dass nach der Unterschrift wenige Tage vor Saisonstart ein perfekter Einstand in Hartberg gelang: Tor und Sieg im Cup sowie ein 2:0-Triumph der Hartberger unter freundlichem Applaus der Rapid-Fans in Hütteldorf.