Scherben des Vorgängers: Altlasten als Grund für Messi-Abschied

Der Vertrag von Barcelona mit Messi war am 30. Juni ausgelaufen. Am Donnerstagabend verlautbarte der Klub dann nach 21 Jahren das Ende einer Ära. Zwar hätten beide Seiten die Absicht für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geäußert, diese sei aber laut Liga-Statuten nicht möglich. Die in spanischen Medien geäußerte Spekulation, dass es sich um einen großen Bluff von Barca gehandelt habe, um die Liga mit dem Argument, nach Cristiano Ronaldo einen weiteren Superstar zu verlieren, unter Druck zu setzen, schien am Freitag bereits nicht mehr zu halten.