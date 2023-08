Rapid-Remis gegen Debrecen: "Waren nicht entschlossen genug"

Überhaupt habe man es mit dem „erwartet spielstarken Gegner“ (Roman Kerschbaum) gegen Ende schwer gehabt. In den letzten zehn Minuten waren die Ungarn dem Tor näher als Rapid.

„Wir hatten am Anfang viele hohe Ballgewinne, hätten es aber besser zu Ende spielen müssen“, sagt Marco Grüll die oft sichtlich fehlende Präzision in den Angriffen an. Debrecen habe zudem „clever verteidigt“.