Europacup-Sieg in Warschau: Huskovic lässt die Austria jubeln

Eine Führung als Auftakt zu einer munteren Partie. Es ging hin und her, die Austria schaltete immer wieder gut um und blieb gefährlich. Auf der anderen Seite bewahrte Goalie Früchtl die Violetten zwei Mal in höchster Not vor einem Gegentreffer.

Wieder Huskovic

Nach Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Wieder ging es hin und her und erneut traf die Austria früh. Polster flankte punktgenau von links auf den frei stehenden Huskovic, der per Kopf einen Doppelpack schnürte – 0:2 (56.).