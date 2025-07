Vom Treffen mit Rapid bis zum Aus: So scheiterte der Arnautovic-Deal

Einen Monat lang wurde gesprochen, verhandelt, geblufft, nachgelassen und nachgebessert. Was viele Fußball-Interessierte nach dem ersten KURIER-Bericht am 18. Juni als unmöglich abtaten, wurde zur spannendsten Transfersaga Österreichs dieses Sommers. Anfang dieser Woche – nach einem Anruf von Marko Arnautovic beim Rapid-Trainingslager in Freistadt – schien der Deal in greifbarer Nähe. Doch am Ende blieb die Einigung mit dem SK Rapid aus.