Viele Transfers bei Rapid, aber keine Entscheidung bei Arnautovic

Mittwochfrüh war einer weg, am Nachmittag kam ein anderer dazu. Beide werden von Trainer Peter Stöger als „Top-Spieler“ bezeichnet.

Und Wunschstürmer Marko Arnautovic? Um ihn wird weiter verhandelt.

Poker um Jansson geht an Nizza

Für Jansson kam am Freitag das erste hochwertige Angebot. Am Dienstag lehnte Sportdirektor Markus Katzer ein Rekord-Angebot für den Schweden ab – also ein Offert über jenen 7,5 Millionen Ablöse, die von Ajax für Max Wöber bezahlt wurden.

Jansson gab intern unter den Interessenten Nizza als Wunschziel an, das wurde neben den Angeboten von Celtic und Paris FC möglichst lange geheimgehalten.