Langes Training und viele Schüsse bei Rapid mit Stöger: "Es wird schon"

Mit Marko Arnautovic wird weiterhin gesprochen. Ausgang ungewiss, auch wenn der Verhandlungsverlauf am Montag spektakulär wär.

Mit Isak Jansson ist nicht mehr wirklich zu rechnen. Der Schwede bereitet sich auf den Rekordtransfer von Rapid vor.

Also ein Wunschstürmer, der nicht in Freistadt ist, und ein Stammspieler, der beim Trainingslager am Montag nur noch locker individuell trainierte.