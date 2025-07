„Wir haben ein Angebot abgelehnt, das den Transferrekord von Rapid übersteigen würde“, bestätigt Markus Katzer.

Bislang brachten Robert Beric und Max Wöber jeweils rund 7,5 Millionen ein.

Warum tut das Katzer? Ist der Sportdirektor ein Hasardeur? Offenbar hat er alle wichtigen Karten in der Hand.

Die Klubs überbieten einander

Es gibt für Isak Jansson mehrere zahlungskräftige Interessenten, die sich seit Freitag hochlizitieren.

Celtic Glasgow ist seit dem Kühn-Deal ein Fan der Hütteldorfer und will nach dem Verkauf des Deutschen an Como – für die Nachfolge des 19-Millionen-Mannes – wieder in Wien einkaufen.

Dazu kommt ein französischer Klub, der mitbietet.

Bei zehn Millionen Pfund soll aktuell die Forderung von Rapid an Celtic liegen. Das wären 11,5 Millionen Euro.