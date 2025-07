Warum ein Neuseeländer doch nicht in die Spuren von Schachner steigt

Der SKN St. Pölten feiert sein 25-Jahr-Jubiläum. Am Freitag kommen die Vereinsgründer zusammen, um mit Meistermacher Karl Daxbacher zu besprechen, wie alles begann, in der fünften Spielklasse. Bereits am Donnerstag gibt es vom Zweitligisten die offizielle Party: Um 19 Uhr kommt Besiktas in die NV-Arena, rund um das Spiel sind Feierlichkeiten geplant.