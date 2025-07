Fußball in Österreich: Wo der Neid ein besonders großes Luder ist

Seit wenigen Tagen darf jeder wissen, dass dem Wiener 2,13-Meter-Basketballer Jakob Pöltl dessen neuer Vierjahresvertrag bei den Toronto Raptors 104 Millionen Dollar (= 88 Millionen Euro) garantierten wird. Anders als in Nordamerika, wo Gehälter von Sportprofis öffentlich einsehbar sind, wird in Mitteleuropa zu finanziellen Details von den Beteiligten vorwiegend geschwiegen. Speziell im Fußball, speziell in Österreich. Wo der Neid bekanntlich a besonders großes Luder ist.