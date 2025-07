12 Millionen Menschen: Das ist der Wahnsinn Tour de France

© APA/AFP(4), Reuters(2), kurier-montage c.karner Bilder der Tour: Felix Gall (Mitte) gewann 2023 eine Etappe bei der Tour de France. Tadej Pogacar (li.) ist auch heuer der große Favorit. Das Ziel ist am 27. Juli in Paris.

Drei Österreicher und 181 andere Radprofis starten am Samstag in Lille in das berühmteste und wichtigste Radrennen der Welt.