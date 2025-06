Rad-Star Felix Gall: "Ich habe es zu sehr mit der Brechstange versucht"

Felix Gall hat sich gerade mit einem dreiwöchigen Höhentrainingslager in Les Arcs auf die Höhepunkte des Radsommers eingestimmt. In dieser Saison wurde der Osttiroler Gesamtfünfter bei der Tour of the Alps und erreichte bei mehreren Etappen Top-3-Ergebnisse.

KURIER: Passt die Formkurve Richtung Tour de France?

Felix Gall: Grundsätzlich bin ich mit der Saison nicht unzufrieden. Es hat heuer zwar noch bei keiner Rundfahrt alles so zusammengepasst, dass ein richtig starkes Ergebnis rausgekommen ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich besser dastehe, als letztes Jahr.