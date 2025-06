Warum Fußball-Rekordler Heribert Weber seiner Zeit voraus war

Feier im überschaubaren Kreis, aber ein besonderer Gast

Gefeiert wird in Graz im überschaubaren Kreis. „Von den 50 Personen sind zehn Kinder“, sagt der stolze Opa von drei Buben. In Vorfreude, dass auch Adi Hütter zu den Gästen zählt. Mit dem bei AS Monaco als Trainer erfolgreichen (und u.a. von Fürst Rainier geschätzten) Freund Adi verbinden Heri viele Erinnerungen an erfolgreiche Salzburger Zeiten.

Noch mit 34 wurde der Steirer Weber von Austria Salzburg (und Trainer Otto Baric) engagiert. Noch mit fast 39 kam Weber bis ins Europacupfinale.