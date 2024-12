Adi Hütter: Dass England spannend ist, ist kein Geheimnis. Ich weiß aber AS Monaco sehr zu schätzen. Es ist ein großer Traditionsverein mit großen Möglichkeiten. Unser Trainingszentrum erfüllt alle Wünsche, die ein Trainerherz begehrt, mit drei gepflegten Spielfeldern und einem siebenstöckigen Gebäude mit Restaurant, Aufenthalts- und Fitness-Räumen. Ich wohne nur fünf Minuten davon entfernt in La Turbie. Der Ort gehört zu Frankreich.

Gibt es etwas, was Sie in Monaco vermissen?

Um ehrlich zu sein, nicht wirklich, vielleicht noch mehr Heimvorteil, wie ihn zum Beispiel die Klubs in Marseille und Nizza haben. Die Champions-League-Spiele sind bei uns zwar ausverkauft. In der Meisterschaft haben wir allerdings oft nur bis 5.000 bis 8.000 Zuschauer im kleinen Stade Louis II. Aber das weiß man, wenn man hier arbeitet, hat doch Monaco nur 38.000 Einwohner, von denen viele oft gar nicht hier sind. Aber zu Auswärtsspielen begleiten uns regelmäßig 1.000 Fans. Auch habe ich festgestellt, dass wir in Frankreich viel Sympathien genießen. Für so manche Fußballfans, die ihrem lokalen Klub die Daumen drücken, ist Monaco der zweitbeliebteste Verein.

Österreichs Champions-League-Vertreter Salzburg und Sturm bezogen von ihren französischen Gegnern Prügel. Hat Sie das überrascht?

Die Mannschaften in der Ligue 1 sind physisch sehr stark, es wird sehr schnell, mit hoher Intensität gespielt. Nicht umsonst zählt die französische Ligue 1 zu den Top 5 in Europa. Es gibt viele Talente. Mehr als in Deutschland.

Auch ihre Mannschaft ist außergewöhnlich jung.

In der Champions League war meine Mannschaft schon vor dem Ausfall von Routinier und Kapitän Zakaria die viertjüngste. Den Jungen taugt’s, dass sie international spielen können. Sie klagen nicht über die Mehrbelastung. Aber im neuen Jahr wirds zu Beginn eng werden. Mit bis zu 16 Spielen in knapp zwei Monaten.