Von Adi Hütter bis Real Madrid: Die Tops & Flops der Champions League

Die Reds haben als einziges Team noch eine weiße Weste und führen mit dem Punktemaximum die Tabelle an. Das 4:0 zuletzt gegen den deutschen Meister Leverkusen war eine Machtdemonstration und ein Bewerbungsschreiben für den Titel in der neuen Champions League.

Adi Hütter

Schon erstaunlich, was der Vorarlberger Coach mit AS Monaco in eineinhalb Jahren angestellt hat. Aus einem Mitläufer der Ligue 1 wurde ein Team, das heute in der Champions League ungeschlagen ist und Spieltag für Spieltag für Furore sorgt. Mit zehn Punkten darf Trainer Hütter schon langsam für das Achtelfinale planen.