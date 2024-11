Live: So steht es bei Borussia Dortmund vs. Sturm Graz

Sturm Graz sehnt sich in der Champions League nach einem Erfolgserlebnis. Nach drei missglückten Versuchen auf der Jagd nach Punkten baut sich die nächste Aufgabe als vermutlich schwierigste der Ligaphase auf. Am Dienstag gastiert Österreichs Meister bei Borussia Dortmund .

Das deutsche Fußball-Schwergewicht hat die drei Zähler gegen den Außenseiter trotz einer Verletzungsmisere eingeplant. Mit 81.365 Zuschauern wird die Arena ausverkauft sein. Der Respekt vor dem „Highlight-Spiel“ in einem der größten Stadien Europas war bei Sturm groß. Allein das Einlaufen vor Dortmunds „Gelber Wand“ dürfte für die Akteure der Grazer zum Erlebnis werden.

Heimstark sind die Westfalen ohnehin: Fünf Siege in fünf Ligaspielen und ein 7:1 gegen Celtic Glasgow in der Champions League stehen zu Buche. In Ehrfurcht erstarren wollen die Gäste jedoch nicht. „Wir können bis zum Anpfiff genießen, aber dann voller Fokus auf das Spiel“, meinte Verteidiger Niklas Geyrhofer vor dem Abflug aus Graz.