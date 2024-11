Champions League: Drei Gründe für Salzburgs Wiederauferstehung

Unverhofft kommt eben doch oft. Gerade in einem Spiel, in dem man den kriselnden Salzburgern wenig bis gar nichts zugetraut hat, ist der Knoten geplatzt. Die Erleichterung im Lager des Vizemeisters ist nach dem 3:1-Erfolg gegen Feyenoord Rotterdam natürlich groß. "Ich bin stolz auf die Jungs, das Gefühl könnte nicht besser sein", freute sich Trainer Pep Lijnders nach dem erfolgreichen Ausflug in seine niederländische Heimat. Nach drei Niederlagen ohne Torerfolg haben die Salzburger in der Königsklasse endlich angeschrieben. Mehr als 316 Minuten haben sie auf ihr erstes Tor in der Champions League heuer warten müssen. Auf einen Sieg auf höchster internationaler Ebene sogar über ein Jahr. In der Vorsaison besiegte Salzburg Benfica im September auswärts 2:0.