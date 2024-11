Champions League: So steht es bei Feyenoord gegen Salzburg

Kann Salzburg im vierten Spiel in der Champions League endlich anschreiben? Nach drei Niederlagen und noch keinem Treffer auf der Habenseite kommen Trainer Pep Lijnders und seine Mannschaft als klarer Außenseiter zum Spiel in Rotterdam. Feyenoord kam hingegen zuletzt gut in Fahrt. Nach dem 0:4 zum Start gegen Bayer Leverkusen buchte die Mannschaft von ÖFB-Legionär Gernot Trauner gegen Girona (3:2) und Benfica (3:1) sechs Punkte auf ihr Königsklassen-Konto.