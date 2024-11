Von Happel bis Trauner: Welche Österreicher Feyenoord prägten

Wödmasta & Little Dombi

Doch es hat schon vor „Wödmasta“ Happel rot-weiß-rote Erfolgscoaches gegeben in Rotterdam. Der erste war Richard Kohn, der nach seinem Meistertitel mit den Bayern 1932 vor den Nazis flüchtete und über die Schweiz in die Niederlande kam. Feyenoord führte er in insgesamt drei Amtszeiten zu zwei Meistertiteln (1936 und 1938). Kohn – auch bekannt als „Little Dombi“ – soll gleichzeitig auch als Masseur und Physiotherapeut beim Klub im Einsatz gewesen sein. In einer Vereinschronik aus dieser Zeit ist vom „größten Trainer“ die Rede, der „Feyenoord gelehrt hat, Fußball zu spielen“. 1963 starb er in Rotterdam, wo sogar eine Straße nach ihm benannt wurde, die Richard Dombistraat. Die liegt übrigens gleich hinter dem Stadion und biegt man links ab, kommt man direkt in die Ernst Happelstraat.

Von 1961 bis 1963 saß Franz Fuchs auf der Trainerbank von Feyenoord – und feierte in Rotterdam mit dem Meistertitel seinen größten Erfolg. Gleiches gilt für Wilhelm „Willy“ Kment. Der ehemalige Spieler des Wiener Sport-Club führte Feyenoord 1965 gar zum Double.