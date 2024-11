Vielleicht fehle dieses Mal wirklich nur das in der Champions League zwingend notwendige Glück. In Dortmund war Sturm Graz auf dem besten Wege, ein 0:0 zu holen, ehe Donyell Malen vor mehr als 80.000 Fans zum 1:0 -Sieg traf. Assistgeber Serhou Guirassy war um Millimeter nicht im Abseits.

Herz und Leidenschaft reichten nicht, Sturm hat sich auch mit einem Fehler um den Lohn für viel Aufwand gebracht. Dem Siegestor ging ein Fehlpass von Emanuel Aiwu voraus. "In solchen Situationen macht Malen in 99 von 100 Fällen das Tor", sagt Tormann Kjell Scherpen .

Dabei hätte Mika Biereth in der von Sturm stark geführten zweiten Hälfte zur Führung einköpfeln können. „In dieser Phase müssen wir in Führung gehen“, analysierte Ilzer mit etwas Wehmut. „Wir haben gezeigt, dass wir uns auf dem Level wehren können, dass wir was kreieren können. Am Ende sind es aber immer die gleichen Punkte. Uns fehlt das Tor und es ist der eine oder andere Fehler zu viel, um zu punkten."