Die Sturm-Youngsters überraschen mit einem 3:2 gegen Dortmund

Steirer waren an diesem Dienstag weit verstreut in der Gegend um Dortmund. Während sich die Mannschaft im Stillen und die rund 6.000 mitgereisten Fans im Lauten in der Stadt auf das Duell mit Borussia Dortmund vorbereiteten, spielte Sturms Nachwuchsteam im Trainingsgelände des BVB etwas außerhalb.