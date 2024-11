„Bayern-Fans, lasst euch nicht verarschen“: Boykottaufrufe gegen Donezk-Spiel

In übernächsten Runde der Ligaphase in der Champions League treffen die Bayern auswärts auf Schachtar Donezk. „Heimspiel“ heißt für die kriegsgeplagten Ukrainer derzeit das Antreten auf Schalke in Gelsenkirchen.

Eigentlich eine Freude für die Fans aus München – 55.000 Ticketanfragen für das Spiel am 10. Dezember hatte es bis zum Wochenende an der Säbener Straße gegeben. Doch dann die Hiobsbotschaft: Schachtar hat sich für ein „dynamisches Preissystem“ entschieden, das je nach Nachfrage den Ticketpreis anpasst.