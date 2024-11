3:1 in Rotterdam: Salzburg fällt eine große Last von den Schultern

Nicolas Capaldo glaubt, dass dieser Sieg eine Wende in der laufenden Saison sein kann: „Der Sieg war wirklich wichtig. Es war sehr schwierig in den ersten Spielen für uns. In der ersten Hälfte war es nicht leicht, durch das 1:0 war es einfacher. Wir haben das Spiel dann kontrolliert. Das gibt uns viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele.“

Österreichs Teamverteidiger Gernot Trauner, eine Stütze im Spiel von Feyenoord, wusste, was für sein Team falsch lief: „Wir konnten dem Spiel nicht völlig unseren Stempel aufdrücken. Es hat an Genauigkeit gefehlt, am letzten Pass. Wir haben unsere Momente gehabt. Auch an Intensität und Energie hat es gefehlt, da war uns Salzburg überlegen. Aber es war nicht so eindeutig, wie es klingt.“