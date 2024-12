Oliver Glasner: "Das gibt's doch nicht in einem reichen Land wie Österreich"

Seit Februar ist Oliver Glasner Trainer in der Premier League . Crystal Palace , einen Traditionsklub aus dem Süden Londons, führte der 50-Jährige zunächst mit einem fulminanten Finish mit sieben Siegen in acht Partien zum Klassenerhalt. Die neue Saison gestaltet sich intensiv – gerade rund um Weihnachten, wo in England wie immer durchgespielt wird.

Training am 24. und 25. Dezember, Spiele am 26. und 29. und am 4. Jänner. Frei ist nur am 31. Dezember.

Mir ist wichtig, dass wir schätzen, was wir haben und dass ich immer wieder darauf hinweise, dass wir ein sehr privilegiertes Leben führen. Das schönste Geschenk muss nicht das sein, das am meisten kostet. Zum 50er habe ich von meiner Frau einen Halsketten-Anhänger mit einem Bild unserer drei Kinder bekommen, die ich jetzt immer bei mir trage. Die immaterielle Bedeutung ist viel schöner.

Was wünschen Sie sich? Nur, dass wir gesund bleiben, meine Familie und ich. Alles andere haben wir mehr oder weniger selbst in der Hand. Wobei wir ja auch die Gesundheit zum Teil in der Hand haben. Man kann schon auf sich schauen. Tun Sie das? Ich achte auf eine sehr ausgewogene Ernährung, da bin ich hier aber auch verwöhnt, weil ich im Trainingszentrum mindestens zweimal am Tag gesund esse. Ich versuche auch, vier bis sechs Mal die Woche Sport zu machen. Das ist schon recht viel. Auch da habe ich hier herrliche Voraussetzungen. Ich verbringe gerne 30 bis 45 Minuten im Gym, bevor ich am Abend nach Hause gehe. Ich schau’, dass ich hin und wieder Tennis oder Padeltennis spiele und das eine oder andere Mal auch Golf. Der Stress lässt sich dennoch nicht immer vermeiden.

Dann bleiben wir beim Sportlichen: Die letzte Saison ist mit sechs Siegen in sieben Partien grandios zu Ende gegangen für Ihre Mannschaft. Jetzt fragen viele: Wieso ist es in der neuen Saison einige Zeit lang so holprig verlaufen? Mir war klar, dass es nicht so weitergehen wird. Mit dem Start waren wir unzufrieden, trotzdem sind wir ruhig geblieben, weil wir die Dinge erklären konnten. Wir hatten zwölf Spieler ohne Vorbereitung, sieben davon waren in diversen Finalspielen, sei es EM, Copa America oder Olympia, die frühestens zehn Tage vor dem Ligastart bei uns ins Training eingestiegen sind. Wir haben am letzten Tag der Transferzeit, also zwei Wochen nach Ligastart, vier Spieler verpflichtet. Dadurch waren wir am Anfang einfach physisch nicht auf der Höhe und bis wir unsere Spielidee transportiert haben, hat es einfach gedauert. Und jetzt ist man seit fünf Partien ungeschlagen. Die Spieler sind jetzt fit, das sehen wir anhand der Daten. Somit können wir auch sehr intensiv spielen, was wichtig ist. Gewisse Abläufe werden immer besser, der Weg stimmt. Sie stehen für diesen intensiven Stil. Gab es in den schwierigen Wochen einen Zeitpunkt, an dem Sie Prinzipien über Bord werfen mussten, um erfolgreich zu sein? Das hätten wir vielleicht, wenn wir gesehen hätten, dass es mit unseren Spielern nicht funktioniert. Aber das Gegenteil war der Fall. Wir haben gesehen, dass es funktioniert, nur dass wir es noch nicht über die vollen 90 bis 100 Minuten durchhalten. In den Phasen, in denen wir unsere Prinzipien auf den Platz bekommen haben, waren wir immer gut im Spiel. Daher war klar: Diesen Weg gehen wir weiter.

Zur Person Privat

Geboren 1974 in Salzburg, verheiratet mit Bettina. Das Paar hat zwei Söhne (22, 19) und eine Tochter (14). Spieler

Mit Ausnahme einer Saison (2003/’04 beim LASK) spielte er in seiner Karriere nur bei der SV Ried, mit der er 2 x Cupsieger wurde. Trainer

Start als Co-Trainer von Roger Schmidt in Salzburg. Danach Chefcoach bei Ried, LASK, Wolfsburg, Frankfurt und seit Februar bei Crystal Palace.

Wie sehr haben sich Ihre Prinzipien verändert im Laufe Ihrer Trainerkarriere seit dem Start in Salzburg als Assistent von Roger Schmidt? Es gibt ein paar Dinge, die sind nicht verhandelbar. Die Mannschaft steht immer an erster Stelle, das Ego hinten anstellen. Immer gegenseitig unterstützen, egal ob mit dem Ball, gegen den Ball oder mental. Ich hoffe, dass ich mich persönlich weiterentwickelt habe und darauf eingehen kann, was zu meiner jeweiligen Mannschaft passt. Es ist ja ein Wunschszenario, dass man nur Spieler hat, die genau das können, was man als Trainer spielen will. Und was wollen Sie jetzt mit Crystal Palace spielen? Am Anfang meiner Trainerkarriere habe ich mehr Angriffspressing gespielt als jetzt. Du kannst oft gegen den Ball alles richtig machen und der Gegner befreit sich trotzdem, weil er sechs Mal mit einem Kontakt spielt und dein Pressing ins Leere läuft. So passt man es an, presst in anderen Zonen, ohne aber dabei Prinzipien zu verlieren. Gab es nach dem schlechten Saisonstart im Klub Enttäuschung? Oder was war der Ausdruck dessen? Die Folge war, dass ich viel mehr gegrübelt habe. Etwa, ob man den Spielern mehr oder weniger Input gibt. Wenn aber die Festplatte voll ist, dann hilft es nichts, wenn du noch was reinklopfst. Die Rückmeldung der Fans war immer positiv, im Verein war es auch immer konstruktiv. Die größte Unzufriedenheit war bei uns Spielern und im Trainerteam. Da haben wir aber den Grundsatz: Je schwieriger es wird, desto mehr halten wir zusammen.

Wie steht es um die Zusammenarbeit mit den Medien und dem Boulevard? Ich lese seit Monaten keine Zeitungen. Sorry, aber ich weiß, wie viel Nonsense geschrieben wird und mir reicht es, wenn es meine Familie liest und ich die dann von der Wahrheit überzeugen muss. Wie oft kommt das vor? Ich behaupte, dass 80 Prozent dessen, was über mich geschrieben wird, nicht stimmt. Wenn man das alles liest und sagt, es beeinflusst mich nicht, würde das nicht stimmen. Ich versuche, das Weltgeschehen mitzuverfolgen, aber sonst lese ich nichts. Und das ist jetzt keine Kritik. Sondern? Früher war es so, dass ihr irgendwann am Abend Redaktionsschluss hattet. Wenn dann am nächsten Tag in fünf Zeitungen das gleiche gestanden ist, wusste man: Okay, da haben mehrere Journalisten einen Tag lang recherchiert und sind zur selben Geschichte gekommen. Heute schreibt ein Medium online eine Geschichte und 50 Mal passiert copy and paste. Der Leser denkt: Wenn das 50 Mal wo steht, wird es schon stimmen. Aber die Geschichte ist nicht 50 Mal recherchiert worden. Ihr habt ja gar nicht mehr die Zeit, zu recherchieren, weil ihr fünf Schlagzeilen am Tag liefern müsst.

Der Zeitdruck ist tatsächlich gestiegen. Aber haben Sie ein konkretes Beispiel? Es hat ein Medium einen völligen Schwachsinn über mich verbreitet, kurz danach ist es überall gestanden und dann war es die mediale Wahrheit. Meine Mutter hat mich angerufen, ich habe ihr gesagt, dass es ein Blödsinn ist, doch sie meinte: ’Aber wenn es doch überall steht.’ Deshalb haben Sie aufgehört, zu lesen? Richtig. Ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker und muss mich ärgern, wenn etwas geschrieben wird, was nicht stimmt. Und dann habe ich immer diesen Drang, alles richtigstellen zu müssen. Damit hältst du die Story aber wiederum am Leben. Deshalb habe ich mich ausgeklinkt und es geht mir damit besser. Ein Journalist soll Sie unlängst nach einem Spiel bei der Pressekonferenz ganz unverblümt gefragt haben, ob sie nun mit diesem Sieg ihren Job gerettet hätten. Da bin ich völlig offen. Es gibt auf der Welt viel Schlimmeres, als ob Oliver Glasner einmal seinen Job verlieren würde. Es muss sich keiner Sorgen um mich machen und ich habe mir auch nie welche gemacht, sondern ausschließlich darüber, wie wir das Werkl zum Laufen kriegen.