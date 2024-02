Weg frei für Glasner: Hodgson trat bei Crystal Palace zurück

Roy Hodgson ist als Trainer von Crystal Palace zurückgetreten. Dies hat der Premier-League-Club am Montag in einer Mitteilung bekanntgegeben. Der 76-jährige war zuletzt wegen einer Erkrankung zu Untersuchungen im Krankenhaus. „Ich verstehe, dass es angesichts der jüngsten Umstände zum jetzigen Zeitpunkt für den Verein ratsam sein könnte, vorausschauend zu planen, und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, zurückzutreten“, sagte Hodgson.

Unter Hodgson verlor Crystal Palace zehn der vergangenen 16 Ligaspiele. Im September hatte der Club noch einen Erfolg gegen Manchester United im Old Trafford bejubelt, nun wurde auch vonseiten der Fans die Kritik an Hodgson lauter. Crystal Palace liegt aktuell nur auf dem 16. Tabellenplatz, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt fünf Zähler. Noch am Montagabend traf der Club aus dem Süden Londons in Liverpool auf Everton. Als Interimscoaches sitzen Paddy McCarthy und Ray Lewington auf der Bank.