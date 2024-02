Kampf um die Top 6: Die Herbst-Ergebnisse reichen für Rapid nicht

© APA/EXPA/MAX SLOVENCIK Enges Duell: Rapid (mit Querfeld) gegen Austria (Huskovic)

Noch drei Spiele bis zur Meistergruppe: Mit Ergebnissen wie in der Hinrunde wäre die Austria in den Top 6. Rapid müsste in die Quali-Gruppe.