Happel bis Stöger: Diese Trainer aus Österreich begeisterten Deutschland

Christian Ilzer ist jetzt also die Nummer 17 im Bunde. Mit dem Wechsel von Double-Gewinner Sturm Graz zur TSG Hoffenheim ist der Steirer der 17. österreichische Fußballtrainer in der deutschen Bundesliga.

Österreichische Trainer und die deutsche Bundesliga - das war in der Vergangenheit durchaus eine Erfolgskombination: Es wurden Meistertitel und Aufstiege gefeiert, zwei Österreicher gewannen mit ihren Klubs sogar den Europacup.

Noch heute stimmen sie in der Hansestadt Lobeshymen auf den kauzigen Erfolgscoach an, dessen Erfolge bis heute unerreicht sind. Seit Ernst Happel wartet der HSV, der inzwischen nur mehr zweitklassig ist, auf einen weiteren Meistertitel.

Wie Ernst Happel war auch Max Merkel ein Wiener Original , der nie um einen flotten Spruch verlegen war. Als Trainer wurde er mit 1860 München deutscher Meister (1966), in der Saison 1967/'68 führte Merkel den 1.FC Nürnberg zum Meistertitel.

Auch in Wolfsburg hinterließ der heutige Crystal-Palace-Coach Spuren: Glasner führte den Verein in die Champions League.

Der 50-Jährige schrieb mit Eintracht Frankfurt Fußball-Geschichte. 2022 führte Glasner den Verein sensationell zum Sieg in der Europa League.

Von 2013 bis 2017 - so lange hielt es der Wiener auf dem Schleuderstuhl des 1.FC Köln aus . Das kritische wie leidenschaftliche Kölner-Publikum huldigte Stöger nicht nur wegen der sportlichen Erfolge, er war auch deshalb so beliebt, weil er sich mit Haut und Haaren auf die Stadt und ihre Gepflogenheiten einließ.

Stöger führte den 1.FC Köln im Jahr 2014 zurück in die Bundesliga, um sich in der Saison 2016/'17 sogar für die Europa League zu qualifizieren. Bei seiner zweiten Station in der deutschen Bundesliga, dem Interimsjob bei Borussia Dortmund, gelang ihm die Qualifikation für die Champions League.