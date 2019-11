27. Todestag von Ernst Happel: Die besten Sprüche der Legende

Am 14.11. jährt sich zum 27.Mal der Todestag von Ernst Happel. Der Wiener gilt noch immer als einer der erfolgreichsten Fußballtrainer der Geschichte, mit Feyenoord (1970) und dem Hamburger SV (1983) gewann er den Pokal der Landesmeister, den Vorgängerbewerb der Champions League, Happel holte Meistertitel in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und in Österreich und war Teamchef von Holland und am Ende seiner Karriere auch von Österreich.