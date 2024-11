Geschlossen nach Hoffenheim: Wen Sturm-Coach Ilzer nach Deutschland mitnehmen soll

Ilzer wollte man noch einbinden, wenn es um die Schicker-Nachfolge geht (nächste Woche wird der neue Mann bekannt gegeben), daraus dürfte nichts mehr werden. Zumindest kassierte man für den Sportchef eine Million Euro, für Ilzer soll es mehr als das Doppelte geben. Seine Ausstiegsklausel gilt nämlich nicht für die Zeit während der Saison.

Wenn es um Ilzers Nachfolge geht, fiel auch der Name von Gerald Scheiblehner, für den man freilich auch eine Ablöse an BW Linz zahlen müsste, Sehr wahrscheinlich ist aber, dass vorerst Ex-Teamspieler Jürgen Säumel als Interimslösung in Erscheinung tritt. Der 40-Jährige ist erfolgreicher Trainer des Youth-League-Teams, das zuletzt in Dortmund gewann, und der Zweiermannschaft in der 2. Liga. Säumel besitzt auch die UEFA-Pro-Lizenz.