Hoffenheims Buhlen um Sturm-Trainer Ilzer: Erfolg weckt Begehrlichkeiten

Erfolg weckt Begehrlichkeiten . Spätestens nach dem Meistertitel im Mai, dem dritten Titel innerhalb eines Kalenderjahres, fielen die Namen Schicker und Ilzer vor allem in Deutschland immer wieder. Dass beide Herren danach noch blieben, hat freilich auch mit dem florierenden Umfeld (das desolate Stadion ist damit nicht gemeint) zu tun und dem Reiz, in der neuen Champions League zu spielen.

Als Trainer wirst du sofort gefordert, sofort am Erfolg gemessen. Was Hoffenheim betrifft, eben in nicht einmal zwei Wochen, wenn in der Meisterschaft am 23. November Leipzig gastiert. Lange ist die Vorbereitungszeit auf die Frühjahrssaison auch nicht, die deutsche Bundesliga geht unmittelbar vor Weihnachten aber immerhin in eine Pause bis 10. Jänner.

Der Name Ilzer taucht in Hoffenheim schon länger auf, es gab bereits vor Schickers Abgang Gespräche. Und auch nicht erst, seit der am Montag entlassene Trainer Pellegrino Matarazzo im Oktober schon vor dem Rauswurf gestanden war.

In Graz geht man längst davon aus, dass Ilzer einmal in Deutschland landen wird. Dass es so schnell gehen wird, damit rechnet man nicht, wenngleich man vorbereitet ist. Es würde beim Meister großen Stress auslösen. Denn man steht gerade vor dem Abschluss, was Schickers Nachfolge betrifft. Das umsichtige Team um Geschäftsführer Thomas Tebbich und Teilen des von Christian Jauk angeführten Präsidiums ließ sich extra Zeit für diese wichtige Entscheidung. Und müsste dann womöglich gleich die nächste Personalakte klären. Noch dazu mit größerem Zeitdruck.