Spitzentanz in der Bundesliga: Warum Sturm ein Vorbild für Rapid ist

In der Ligasaison 2015/16 standen einander Sturm und Rapid in Liebenau in der 5. Runde das bisher letzter Mal als die beiden Topteams gegenüber, nur lagen damals die Wiener auf Platz eins

Sturm Graz – Rapid 2:2 (2:0)

Tore: Hadzic (34.), Avdijaj (45.+3);

Beric (70.), Madl (88. Eigentor).

Sturm: Esser; Ehrenreich, Madl, Spendlhofer, Potzmann; Kamavuaka, Hadzic (60. Piesinger); Schick (77. Gruber), Avdijaj, Dobras; J. Tadic (74. Edomwonyi). Rapid: Novota; S. Auer, Sonnletner, M. Hofmann, Stangl(8. Pavelic); Petsos, Schwab

(55. S. Hofmann); Schobesberger, Schaub, Kainz; Prosenik (63. Beric)



Bei Rapid sind Max Hofmann und Heimkehrer Louis Schaub noch aktiv.

Martin Ehrenreich ist Teammanager bei Sturm, Steffen Hofmann Geschäftsführer bei Rapid