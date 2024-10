"Unfassbar unnötig": Rapid sauer nach blamablem Cup-Aus gegen Stripfing

Rapid hat die Chance auf den ÖFB-Cup -Finale-Triplepack mit einer Blamage früh vergeben. Die Wiener, die 2023 (0:2) und 2024 (1:2) erst im Endspiel gegen Sturm Graz den Kürzeren gezogen hatten, schieden am Mittwoch mit einem 1:2 gegen Zweitligist SV Stripfing im Achtelfinale aus.

"Das ist sehr, sehr blamabel und sehr schwierig in Worte zu fassen", sagte Rapids Torschütze Maximilian Hofmann . Der Poker seines Trainers mit einer sehr starken Rotation wurde bestraft.

Wenn er könnte, würde er es wieder so machen. "Die Mannschaft, die am Platz stand, hat es gut gemacht und hatte auch die Chance das Spiel zu gewinnen und war auch kurz davor", meinte der Deutsche. Das war der Fall. Nach dem Führungstreffer von Hofmann (39.) kontrollierten die Hütteldorfer weiter das Geschehen auf der Hohen Warte, konnten aber nicht nachlegen. Ausgerechnet der 18-jährige Jakob Schöller leitete bei seinem Pflichtspieldebüt die Wende mit einem haarsträubenden Querpass in die Mitte ein, den Darijo Pecirep (79.) verwertete.