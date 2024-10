Knapper Sieg in Horn: Austria bleibt auf der Siegerstraße

Schon vor dem Anpfiff hatte Marko Raguz Grund zur Freude. Der Stürmer stand erstmals seit Februar 2022 wieder in der Startformation, damals noch für den LASK. Nach langer Verletzungspause durfte er erstmals im Dress der Violetten beginnen. Mit ihm versuchte die Austria ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht zu werden. Was zunächst nur teilweise gelang. So war es Horn, das die erste Torchance hatte. Doch Kos, der statt Sahin-Radlinger das Veilchen-Tor hüten durfte, war nach einem Freistoß zur Stelle.

Die Gäste spielbestimmend und mit deutlich mehr Ballbesitz. Doch bis auf eine Direktabnahme von Prelec, die ihr Ziel knapp verfehlte (18.), konnten sie zunächst kaum Gefahr erzeugen. Die schlechteste Abwehr der zweiten Liga – Horn hat in elf Spielen 30 Gegentore kassiert – hatte gegen den Bundesliga-Dritten alles im Griff. Noch.