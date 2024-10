Rapid-Trainer Klauß, ganz privat: "Welche Fangesänge haben Sie im Ohr?"

6. ich als Aktiver, Saison 2006/’07, es ging für Markranstädt um den Aufstieg in die 4. Liga. Ich habe in der 93. Minute das entscheidende Tor zum Aufstieg gemacht.

5. der erste Einzug mit Leipzig in ein DFB-Pokalfinale, 2019 durch einen Sieg beim HSV.

Erstens klar das Cupfinale gegen Sturm. Dann das 2:4 mit Nürnberg gegen Sandhausen – damit waren wir raus aus dem Aufstiegsrennen 2022. Beim Stand von 2:2 haben wir einen Elfer verschossen und die Sandhausener schießen uns vier Standardtore. Alles andere – wie das Aus gegen Braga – konnte ich so verarbeiten, dass die Erinnerung keine negativen Gefühle mehr auslöst. Also: fünf schaffe ich nicht.

7 Lieder, die Sie immer gerne hören:

1. Leiwand. 2. Hawara. 3. Scherzeln – also das Verlängern mit dem Kopf. 4. Die „Hacke“ – für Arbeit. 5. Hösche – das 5 gegen 2 heißt bei uns „Eck“ oder „Kreis“. 6. Gewand für Kleidung. 7. Leiberl für das T-Shirt. 8. Einserpanier für meine bestmögliche Kleidung. Und „Kenn mich aus“ – bei dieser Antwort kannte ich mich anfangs nicht aus, weil es bei uns bedeutet „Ich habe zu einem bestimmten Thema Kenntnis und kann darüber reden“. Hier heißt es „Danke, ich weiß Bescheid“.

1. Unser Stadion – ein schönes Stadion, das von außen gut ausschaut und die richtige Größe hat. Die Stimmung drinnen ist ohnehin Weltklasse. 2. Leeds United – ich fahre öfters privat Spiele anschauen, das hat mich besonders beeindruckt. 3. Union Berlin – die „Alte Försterei“ hab ich selbst als Gegner genossen. 4. Villarreal – dieses gelbe Stadion mitten in der Innenstadt, beeindruckend! 5. Das neue Tottenham-Stadion. Nicht wegen der Stimmung, sondern der Bau und das Rundherum. 6. Sheffield – ein Derby bei Wednesday Freitagabend gegen United. 7. Das San Siro, ich bin bei den Milan-Ultras in der Curva Sud gestanden – das war richtig gut. 8. Dresden, bei Dynamo ist immer eine beeindruckende Stimmung.

10 Mitspieler, die mit mir die perfekte Elf bilden:

Im Tor steht Pete Gulacsi – ein herausragender Tormann und sehr guter Kerl. In der Verteidigung spielen Ibrahima Konate – den mag ich seit unsrer Zeit in Leipzig sehr – und mein bester Freund Stefan Schumann, mit dem ich lange zusammengespielt habe. Die defensiven Positionen müssen sich dann noch N’Golo Kante, Rodri und Stefan Kulovits aufteilen. Andi Herzog ist auch fix dabei. Den Sturm bilden Dennis Bergkamp und Thierry Henry. Beim letzten Platz schwanke ich zwischen Lionel Messi, weil er der Allerbeste ist und Andres Iniesta. (denkt lange nach) Ich nehme Iniesta, weil er mich am meisten beeindruckt. Diese Mannschaft ist gut genug, um mich mitzuschleppen.