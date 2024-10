Welche Schwäche Trainer Klauß bei Rapid-Ass Sangare erkannt hat

Ungewohnt klein war die Trainingsgruppe von Rapid während der Länderspielpause. Neben den vielen Teamspielern fehlte auch das verletzte Quartett Jansson, Mmaee, Oswald und Börkeeiet. „Jansson könnte nächste Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren“, hofft Robert Klauß auf ein baldiges Comeback seines Dribblers.

"In Leipzig waren nur drei Spieler da"

Worte des Jammerns über die komplizierte Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag gegen Hartberg (über 17.000 Tickets sind bereits verkauft) wird es vom Rapid-Trainer aber nicht geben. Im Gegenteil: „Ich kenne das gar nicht anders. In Leipzig hatten wir in Länderspielpausen öfters nur drei Spieler zum Training da.“

Es wurde sogar noch Extra-Freizeit vergeben, wie für Kapitän Seidl, der aus dem Teamcamp drei Tage in seine Salzburger Heimat weiterfahren durfte, „um auch einmal durchschnaufen zu können“.