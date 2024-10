Rapid startet die Premiere in der Youth League gegen alte Bekannte

Es gibt eine Teilung : einerseits die Champions League (mit Sturm und Salzburg), andererseits den Meisterweg. Weil sich die Salzburg-Profis für die Champions League qualifiziert haben, rückt Rapid als Zweiter der vergangenen U-18-Meisterschaft nach. Tatsächlich ist es Zufall, dass nun mit Braga ein bei Rapid bestens bekannter Verein wartet. Das Hinspiel in Portugal findet am 22. Oktober statt , ab 16 Uhr.

Erstmals dürfen die größten Rapid-Talente bei der Youth League mitkicken. So wie der Europacup für die Profis wurde auch der UEFA-Bewerb für die U-19-Teams reformiert. Am Dienstag geht es für die Hütteldorfer los - gegen einen alten Bekannten.

Denn eine U-19 gibt es in Österreich nicht.

„Eine Bestätigung für unseren Weg und eine riesige Herausforderung“, nennt Willi Schuldes die Teilnahme an der Youth League. Der Nachwuchschef kündigt an, dass Jürgen Kerber (Rapid II) und Florian Forster (U-18) gemeinsam den Kader zusammenstellen und coachen werden.

Salzburg startete in der Ligaphase mit zwei Siegen, Sturms U-19 traf nach dem Auftaktsieg zuletzt auf Club Brügge und spielte 1:1.

Allerdings spielte Freitagabend in der letzten halben Stunde beinahe eine reine U-19 für Rapid bei der 1:2-Niederlage in Kapfenberg. Eine unerwartete Generalprobe in der 2. Liga?