Köpferollen: Wie Rangnick und die ÖFB-Stars übergangen wurden

Am Freitagabend tagte in Wien das ÖFB-Präsidium . Nach einer guten Stunde sickerte der Beschluss des Köpferollens durch. Sowohl Generalsekretär Thomas Hollerer , als auch Bernhard Neuhold , der CEO der ÖFB-Wirtschaftsbetriebe GmbH, werden gekündigt.

Wir empfinden es als unsere Verantwortung, vor der heutigen Präsidiumssitzung unsere Bedenken zu einer möglichen Ablösung von Bernhard Neuhold als Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH auszudrücken.

Bernhard ist seit Jahren unser direkter Ansprechpartner in allen organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten. Als solcher war er für uns in jeder Phase ein ehrlicher, kompetenter und stets zuverlässiger Partner. Er hat mit seinem Team wesentlichen Anteil an unserem gemeinsamen Erfolg, vor allem an unserem Auftreten bei der EURO 2024.



Gerade im Hinblick auf das wichtige Länderspieljahr 2025 und unser großes Ziel WM 2026 ist Bernhard Neuholds Expertise und Kompetenz unverzichtbar.



Lassen Sie uns bitte den Weg, den wir als Mannschaft gemeinsam eingeschlagen haben, erfolgreich weitergehen.