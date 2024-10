Schicker zu Hoffenheim: "Letztlich kannst du ohnehin nur durch Erfolg überzeugen"

Dass manche Fans in Hoffenheim jetzt schon Ablehnung gegen Schicker zeigen, stört ihn nicht. "Letztlich kannst du ohnehin nur durch Erfolg überzeugen." Anhänger protestieren seit Monaten, seit der Name Schicker im Spiel ist, gegen den Steirer. Grund ist, dass er bei einem Böller-Unfall vor zehn Jahren eine Hand verlor. "ich glaube nicht, dass dort alle Fans so denken. Das Umfeld in Hoffenheim passt jedenfalls sehr gut."