Sturms Sportchef Schicker zur Stadion-Misere: „Mir tut es als Steirer weh"

Es war wie ein Pfingstwunder. Am Sonntag starteten unmittelbar nach dem meisterbringenden Sieg gegen Klagenfurt die Feiern, die ihren Höhepunkt am Pfingstmontag, auf dem Grazer Hauptplatz fanden. Mittendrin einer, der am Double großen Anteil hat: Seit Andreas Schicker die Agenden des Sportdirektors bei Sturm Graz 2020 übernahm, geht es aufwärts.

Der seit Samstag 38-Jährige spricht im KURIER über Herausforderungen, EM und sein Team.