Auf Meister Sturm wartet in der Champions League ein Hammerlos

Die Einteilung in den letzten Los-Topf kommt für Sturm nicht überraschend. Die Grazer spielten zuletzt in der Saison 2000/'01 in der Champions League. Damals war Ivica Osim Trainer und die Mannschaft erreichte sensationell die zweite Gruppenphase. In der abgelaufenen Europacup-Saison überstand Sturm die Europa-League-Gruppenphase und scheiterte erst im Achtelfinale der Conference League an Lille.

Das Champions-League-Endspiel 2024/'25 findet in München statt.