Das Match um ein zweites Fußball-Stadion in Graz geht ins Finale

Gerade noch feierten 15.000 Fans Sturms Double - Cupsieg und Meisterschaft - am Hauptplatz, während im Rathaus Sturm-Präsident Christian Jauk die Politikerinnen und Politiker bat, sich doch von dieser Euphorie anstecken zu lassen. "Liebe Stadt Graz, gebt uns das Gefühl, dass wir in dieser Stadt so willkommen sind wie die Menschen, die uns feiern", mahnte er am Montag. Ohne dass er das Wort "Stadion" überhaupt sagen musste, wussten die Anwesenden, was gemeint war: Sowohl der SK Sturm als auch der Stadtrivale GAK drängen auf eine Zwei-Stadien-Lösung. Beide Vereine wollen eigene Heimstätten.

Tatsächlich gerät nun am Dienstag etwas in Bewegung: Der vor rund einem Jahr eingerichtete Stadionausschuss des Gemeinderates tagt am frühen Abend. Danach ist eine Pressekonferenz im Rathaus angesetzt.

Das dürfte zumindest auf eine Vorentscheidung hindeuten, vermutlich in der Frage, welche Varianten überhaupt in Frage kommen. Zuletzt waren drei im Gespräch, wobei sich das nicht unbedingt auf drei Standorte für ein mögliches neues Stadion beziehe, wie SPÖ-Klubobfrau Daniela Schlüsselberger, Vorsitzende des Ausschusses, betont. Was möglich wäre Der Bau eines zweiten Stadions - eventuell im Bezirk Puntigam - wäre nur eine dieser Varianten: Im Gespräch ist etwa ein Stadion über einer Straßenbahn-Remise. Ein interessantes Konzept, aber derzeit nur Fiktion - auch die Remise existiert bisher nur in Plänen und ist von einem Baubeginn weit entfernt.

Von Sturm wie GAK eher skeptisch beäugt ist die eventuelle Adaptierung jenes Stadions im Bezirk Liebenau, das sich die Vereine ohnedies bereits teilen. Hier ginge es um einen Umbau oder einen Zubau des nach dem Sponsor Merkur Arena genannten Gebäudes. Grazer Verein kickt in Klagenfurt Doch das 1997 nach einem Umbau wiedereröffnete Stadion Liebenau ist längst nicht mehr zeitgemäß und schon gar nicht tauglich für Champions League, doch dorthin kickte sich der SK Sturm mit dem Meistertitel wieder zurück. Diese Spiele der Gruppenphase müssen nun anderswo bestritten werden - in Klagenfurt. Dort jubelt die Kommunalpolitik über zwei Millionen Euro an Wertschöpfung pro Match.

Die Wörthersee Arena in Klagenfurt fasst 30.000 Besucherinnen und Besucher, Liebenau bloß die Hälfte. Und auch mit den Auflagen der UEFA hapert es in Graz, sogar an der vorgeschrieben Fläche für TV-Übertragungswagen sowie TV-Studios.

Welche Entscheidung der Ausschuss Dienstagabend auch immer treffen wird: Für die Champions League kommt sie zu spät, da hätte bereits in früheren Regierungsperioden reagiert werden müssen. Wer kann sich was leisten? Geht es aber nach der Euphorie vom Montag rund um die Sturm-Meisterfeier, stehen die Chancen für ein zweites Stadion vielleicht gar nicht so schlecht: Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) hielt fest, er habe "die Botschaft verstanden. Wenn alle zusammenhalten, werden wir die Stadionfrage auch noch klären." Ein eventueller Neubau ist nicht nur eine Frage des Standortes, sondern vor allem eine der Finanzierung. Allein kann die Stadt das nicht stemmen, sondern ist auf Bund und Land Steiermark angewiesen. Zum Vergleich: Die Raiffeisen Arena auf der Gugl in Linz, eröffnet 2023, fasst rund 19.000 Zuschauer und kostete inklusive Büros und Trainingszentrum rund 85 Millionen Euro.