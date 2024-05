Himmelstürmer von Sturm: Wer für den Meistertitel verantwortlich war

Gregory Wüthrich

In der Schweizer Heimat wurde ihm schon nach dem Cupsieg viel Platz in den Medien gewidmet. Den Platz in Sturms Innenverteidigung füllt in der Bundesliga keiner so gut aus wie er.

Dimitri Lavalee

Vielleicht kommt Trainer Christian Ilzer noch auf die Idee, ihn als Goalie aufzustellen. Kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. „Mittlerweile auch ein Leader abseits des Platzes“, sagt Ilzer.