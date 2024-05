"Moment der Genugtuung" bei Sturm-Held Wüthrich nach dem Meistertitel

Der 1,92-m-Hüne erinnerte sich an seine Zeit in der Heimat bei Young Boys Bern , wo er sich vor seinem ersten möglichen Champions-League-Einsatz eine Verletzung im Abschlusstraining zuzog. Im vergangenen Sommer platzte ein Transfer zum FC Augsburg , da er den Medizincheck nicht bestand.

„Ich habe mir die ganze Woche schon vorgestellt, wie es sein wird, wenn das Spiel vorbei ist und wir das Double geholt haben. Ich habe mich in dieser Vorstellung immer weinend auf dem Boden gesehen. Jetzt konnte ich noch gar nicht weinen. Es ist so unbeschreiblich.“

Der oft von Verletzungen geplagte Wüthrich war im Sommer 2020 von Perth Glory aus Australien ablösefrei in die Steiermark gewechselt und entwickelte sich in der Innenverteidigung zum unumstrittenen Leader. In den Jahren zuvor war er mit den Young Boys dreimal Schweizer Meister geworden, in der Königsklasse reichte es aber nur zu einem Kurzeinsatz. Als in der Grazer Arena die Champions-League-Hymne ertönte, verspürte er Gänsehaut. „Es ist eine riesige Vorfreude da“, betonte Wüthrich.

Am Sonntag zählte für Wüthrich, der nicht für den erweiterten 38-Mann-Kader der Schweiz für die kommende EM nominiert wurde, aber nur eines. „Meine Freundin kann nicht hier sein, weil unser Baby noch zu klein ist. Sie ist zu Hause mit unserem Sohn und ich freue mich so sehr, zu ihnen zu gehen und alle in den Arm zu nehmen.“