Meister Sturm droht nach Top-Transfer ein herber Verlust

Offiziell ist es zwar noch nicht, aber Sturms erfolgreicher Sportchef Andreas Schicker sagt zum KURIER: „Es wurden sehr gute Gespräche geführt. Ich rechne damit, dass am Wochenende alles klar gemacht wird.“ Der 21-jährige Biereth könnte Charles Amoah, der 2001 für umgerechnet fast 4 Millionen Euro an die Mur wechselte, als Rekordeinkauf ablösen. „Die Ablösesumme wird sich in diesem Bereich halten“, sagt Schicker. „Mika fühlt sich hier wohl und will bei uns bleiben, sonst hätten wir wohl gegenüber anderen Klubs das Nachsehen gehabt.“